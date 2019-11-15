Территория памяти: В Бахмуте открылась выставка по теме Голодомора

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донекая обл.) в музее открылось художественно-историческое пространство «Территория Памяти». Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

Тематическая выставка демонстрирует плакаты, созданные Службой безопасности Украины и Украинским институтом памяти. В горизонтальных витринах содержатся материалы из архива КПК «Бахмутский краеведческий музей» «Голодомор: Услышать сквозь молчание» и «1937-1938 – Великий Террор. Документы жертв политических репрессий».

Фондовые и архивные документы, инсталляции, посвященные крестьянскому быту с «черными» досками и условиями быта репрессированной культурной и политической интеллигенции.

Презентация «Территории Памяти» 14 ноября закончилась пешеходной экскурсией «Шагаем памятью» по центральной части города, где работали, жили, развивали культуру те, кто потом стал жертвами репрессий.

Выставка будет работать до 5 декабря 2019 года.

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