В МККК назвали главные проблемы семей, у которых близкие пропали без вести на Донбассе

Сотни человек пропали без вести в Украине из-за вооруженного конфликта на Донбассе. В течение последних нескольких лет их родственники без устали ищут своих родных. 768 семей продолжают поиск при поддержке Международного Комитета Красного Креста в Украине, сообщает пресс-служба организации.

В сообщении отмечается, что две трети семей отметили ухудшение психического здоровья как одной из главных проблем, вызванных исчезновением их родных. «Наши психологи регулярно оказывают помощь родственникам, которые разыскивают своих близких», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в семьях пропавших возникли финансовые проблемы. «Люди, которые пропали без вести, в основном были кормильцами своих семей. Их исчезновение привело к серьезным финансовым проблемам для их близких, некоторые из которых не в состоянии покрыть даже свои базовые потребности. Таким семьям мы предоставляем регулярную финансовую помощь», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ пропавшими без вести на неподконтрольном Донбассе считаются 257 человек. Кроме того, в Донецкой области зарегистрировано более 200 без вести пропавших военнослужащих

Напомним, с 2014 года поисковыми группами гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» из района боевых действий вывезено 1 787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 тел – с временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортированы и переданы родственникам для чествования и захоронения. 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

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