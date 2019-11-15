Три уровня поддерки: В Украине внедряют новую классификацию для оценки индивидуальных потребностей особого ребенка

Работники инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ) будут изучать различные международные методики для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Их будут обучать 75 профильных специалистов, которые прошли тренинг по использованию таких методик и теперь станут тренерами для работников ИРЦ в своих регионах. Для них провели специальный трехдневный тренинг, сообщает минобразования и науки Украины.
В рамках тренинга участники изучали принципы и правила использования Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ-ДП).
«Украина переходит на МКФ и это означает отход от диагнозов и оценку индивидуальных потребностей ребенка. Мы должны понимать, что люди, которые имеют одинаковый диагноз, могут иметь разный исходный уровень возможностей. Например, несколько человек с синдромом Дауна имеют одинаковый диагноз, но могут иметь совершенно различные бытовые или образовательные условия. Соответственно, они будут нуждаться в различной поддержке, в частности, во время учебы. Внедрением МКФ в нашей стране занимается министерство здравоохранения, однако педагоги уже сейчас начинают знакомиться с этой классификацией. Ведь они, вместе с врачами и социальными работниками, должны говорить на одном языке в интересах ребенка», – отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Валентина Хиврич.
Спикеры мероприятия ознакомили участников с тремя уровнями поддержки, в частности, универсальной. По международным стандартам она предоставляется 80% детей с особыми образовательными потребностями. Также на тренинге речь шла о профиле инклюзивного учителя.
Участниками тренинга также стали специалисты из Эстонии и США. Они провели мастер-класс «Как говорить с детьми об инвалидности?», а также рассказали об опыте внедрения инклюзии в своих странах.
Организатором обучения является Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ.
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