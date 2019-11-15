В Донецке дерево упало на автомобиль: Погиб человек (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке дерево упало на автомобиль. Погиб пассажир. Об этом сегодня, 15 ноября, местные жители сообщают в социальных сетях.
«Ужасные погодные условия. На Абакумова дерево упало на машину – погиб пассажир», – говорится в сообщении в местной группе.
- Роман: «Там машину смяло по самое никуда, мужик на заднем сиденье погиб. Я проезжал мимо и видел»;
- Ростислав: «Вот уж где нелепая смерть»;
- Светлана: «Жалко пассажира»;
- Елена: «И виноватых нет»;
- Евгений; «Ужасное зрелище, проезжал мимо и видел как машину увозили на эвакуаторе. Увы, это следствие того, что аварийные деревья вовремя не были убраны».
Как сообщалось ранее, сегодня, 15 ноября, на маршрутное такси № 8 (АС «Крытый рынок» – АС «Абакумова») на дороге упало дерево.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Комментарии