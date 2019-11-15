В Донецке дерево упало на автомобиль: Погиб человек (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке дерево упало на автомобиль. Погиб пассажир. Об этом сегодня, 15 ноября, местные жители сообщают в социальных сетях.

«Ужасные погодные условия. На Абакумова дерево упало на машину – погиб пассажир», – говорится в сообщении в местной группе.

Роман: «Там машину смяло по самое никуда, мужик на заднем сиденье погиб. Я проезжал мимо и видел»;

Ростислав: «Вот уж где нелепая смерть»;

Светлана: «Жалко пассажира»;

Елена: «И виноватых нет»;

Евгений; «Ужасное зрелище, проезжал мимо и видел как машину увозили на эвакуаторе. Увы, это следствие того, что аварийные деревья вовремя не были убраны».

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 ноября, на маршрутное такси № 8 (АС «Крытый рынок» – АС «Абакумова») на дороге упало дерево.

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