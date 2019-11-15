На Луганщине поселок Мирная Долина уходит под землю (Видео)

В поселке Мирнная Долина (Луганская обл.) на месте бывшей копанки – провал. Под землю уже ушел урожай. Местные жители опасаются, что на очереди – дома. Посреди села образуются ямы.

Так, на окраине поселка Мирная Долина сельскохозяйственные угодья уходят под землю. Дыры – глубиной до 5 м. За 1,5 месяца местный житель Валерий Ломакин потерял до гектара пашни. «Убирать нельзя было ничего, если трактор приедет – может провалиться, и человек погибнет, и трактор, яма была по высоте трактора», – рассказывает мужчина.

Местные жители уверены, что все осыпается из-за копанки, которая работала здесь до прошлого года. Она расположена в 50 м от жилых домов. Крестьяне опасаются, что, если бездействовать – весной последствия будут еще серьезнее.

Дом еще одной жительницы поселка Татьяны – неподалеку от копанки. Женщина боится, чтобы ее жилье тоже не ушло под землю. «Если уходили загруженные железнодорожных вагоны, я так думаю, что выработка была неплохая здесь, ну а раньше здесь был огород», – говорит женщина.

В сельсовете признают, что несколько лет назад выдали разрешение на установку промышленной площадки для копанки. «Там частный собственник на этом земельном участке. Он должен принимать самостоятельно меры», – сказала и. о. поселкового головы Мирного Долины Наталья Верютина.

«По моей информации это "серая" шахта, у них есть документы на разработку недр, под предлогом которых производилась добыча угля», – рассказал активист Анатолий Рыжков.

Почему копатели внезапно ушли – неизвестно. Местные горняки считают причиной обвалов могло стать то, что владельцы забрали с собой подземные крепления. В сельсовете, между тем, оснований, чтобы обращаться в прокуратуру, не видят. А пострадавшим советуют отстаивать свои права в суде.

Источник: ТК «Донбасс»

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