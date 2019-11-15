В Авдеевке стартует новый проект для поддержки переселенцев

В Авдеевке (Донецкая обл.) Датский Совет по делам беженцев (Danish Refugee Council), при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Департамента Международного Развития Великобритании, начинает новый проект, направленный на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, в стабилизации их жизни, достижении долгосрочных решений путем трудоустройства, самозанятости и получения доходов. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации города.

Программа предусматривает поддержку по крайней мере 500 ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине путем предоставления индивидуальных грантов в размере до 200 долларов США на получение новых и улучшение существующих навыков с помощью прохождения соответствующих курсов профессионального образования.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: https://lap.drc.ngo/title/vet

Также предполагается создание по крайней мере 250 новых рабочих мест для ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине. В рамках этого компонента будут предоставлены бизнес-гранты в размере от 2 тыс. до 10 тыс. долларов США, в зависимости от количества новых рабочих мест, для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: https://lap.drc.ngo/title/sme

Кроме того, предусмотрена возможность предоставления 600 бизнес-грантов в размере от 300 до 1 тыс. долларов США, в зависимости от индивидуальных потребностей ВПЛ и лиц, пострадавших от конфликта в Украине, на начало нового и восстановление или расширение существующего бизнеса.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!