В «ДНР» на АЗС подорожал газ

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области выросла цена на газ. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на предприятие «РТК».

«На АЗС ГП "РТК" подорожал газ на 3 рубля (1 грн 14 коп. по местному курсу на сегодня, 15 ноября)», – говорится в сообщении.

Так, цена за литр газа составляет 25 руб. (9 грн 50 коп.).

При этом цена на бензин марок АИ-100, АИ-95 и АИ-92, а также стоимость ДТ остались на прежнем уровне, соответственно, 55 руб.(20 грн 91 коп.), 46 руб. (17 грн 50 коп), 43 руб. (16 грн 35 коп) и 51 руб. (19 грн 39 коп).

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