В Лисичанске улица «пьяных фонарей» пугает жителей (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) на одной из улиц, которую местные жители прозвали улицей «пьяных фонарей», большинство электроопор накренились. Столбы едва держатся. Люди боятся, что когда-нибудь они упадут, а ведь по дороге ходят люди, едут машины.

Так, состояние электрических опор наводит ужас на водителей и пешеходов. Старые деревянные и металлические опоры лежат на деревьях, а некоторые висят на собственных проводах и ветвях. Железобетонные – трескаются, после чего обваливаются. Коммунальщики не спешат вывозить остатки.

«Будет выезжать машина или люди идти – по голове кому-то даст или машину ударит», – говорит один из жителей города, Сергей.

Рядом с одним из домов, расположенном на самом краю улицы, – деревянный столб, который вот-вот упадет. Провода от него тянутся к нескольким домам. Напряжение в сети 200 вольт. Жители жалуются, что в ветреную погоду здесь происходят постоянные замыкания.

«Бывает замкнуло, и всю ночь света нет, а бывает, что и днем такое происходит», – рассказывает житель Лисичанска Сергей.

По словам местных люди не раз обращались к коммунальщикам и чиновникам. И те проблему не решили. «Вообще никто не занимается этим. Писали. У меня упал столб прямо на абрикосу», – делится горожанка Ирина.

В городском совете признают, что электроопорам – пол столетия. Они свое «отслужили». «Если столб наклонен или пришел в негодность его надо менять. Поэтому такие задачи всегда ставились Горсвету, но к сожалению, не всегда они выполняются в связи с недостаточным финансированием», – пояснил заместитель городского головы Лисичанска Андрей Якимчук.

Однако, пока вопрос не решен. А прохожие прохожие продолжают подвергаться опасности.

Источник: ТК «Донбасс»

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