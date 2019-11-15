Вылетела на пешеходную зону: В Мариуполе в ДТП попала полицейская машина (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) машина полиции попала в ДТП. Водитель госпитализирована. Об этом сегодня, 15 ноября, на своей странице в Facebook сообщил фотокорреспондент Николай Рябченко.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на перекрестке возле автовокзала, который регулируется светофором. «"Приус" ехал со стороны Правого берега, а "Рено" ехала со стороны Кирова в сторону Правого берега, поворачивала налево, и не уступила полицейской машине, не рассчитала безопасности маневра, начала двигаться налево, и "Приус" ударил ее в правую часть автомобиля своей левой стороной. Водителя-полицейскую забрала скорая. К счастью, машина от удара проехала между столбом, светофором и деревом, припарковавшись на тротуаре», – рассказали очевидцы ДТП.

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