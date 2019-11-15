Монетизация проезда: Когда заработает на Донетчине (Видео)

На Донетчине монетизация проезда все еще не заработала. Жители Мариуполя рассказали, как относятся к тому, что за проезд льготники будут платить деньгами.

Так, когда заработает монетизация проезда, в расчет льготы будет браться 30 поездок в месяц. Если умножить на стоимость проезда, то для Мариуполя – это примерно 240 грн.

По словам пенсионерки Валентины, ей этого не достаточно, поскольку ездит с пересадками. «А если пенсия маленькая, как быть? Наверное, и 300 гривен не хватит. Если дорога – 15-30 грн, это в месяц 900 грн», – рассказала женщина.

Но есть пожилые люди, которые на монетизацию согласны. Поскольку, или ездят мало, или просто готовы платить. «Вы знаете, я не типичная пенсионерка, мне хватит. У меня хорошая пенсия, мне достаточно», – говорит другая пенсионерка Элеонора.

Как рассказал водитель маршрутки Александр, «живые» деньги повысили бы качество перевозок. «Будем план привозит и зарплата будет, и на ремонт будут деньги автомобиля», – пояснил он.

Монетизация проезда коснется всех видов коммунального и частного транспорта. Кондуктор Татьяна этому была бы только рада. Потому что от выручки зависит ее зарплата. А сейчас, говорит женщина, за билет платит только каждый пятый.

«Конечно, это будет лучше. Намного лучше, потому что сейчас на данный момент, у нас до 20 процентов оплачивают, 80 процентов – полный автобус. И человек 10 – 13 – всего лишь только с билетами», – уточнила кондуктор коммунального транспорта Татьяна.

По подсчетам руководителя профильного департамента, только в Мариуполе 200 тыс. льготников. Монетизация – это 400 млн грн, которые при нововведении нужно будет раздать людям. Для городской казны сумма неподъемная.

«Если будет найдено решение на уровне государственного бюджета для того, чтоб повысить пенсии, льготные выплати приемлемо. И сделать проезд платным для всех. Соответственно, если бы все платили – ТТУ меньше получало бы дотаций. Это способствовало и обновлению скорейшему транспорта, и повышению качества услуг, и всего того, что необходимо для движения транспорта», – комментирует директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат.

Однако, когда заработает монетизация проезда на Донбассе и заработает ли вообще – пока неизвестно.

Источник: ТК «Донбасс»

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