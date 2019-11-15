Россия будет настаивать на амнистии членам НВФ, – российские СМИ

На предстоящее обсуждение «Нормандской четверки» будут вынесены несколько блоков вопросов. Политический блок включает проблему особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), с его закреплением в Конституции. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

С большой долей вероятности, отметил источник, обсудят вопросы безопасности: дальнейшее разведение сил и средств на новых участках.

На экономическом направлении могут быть подняты вопросы снятия блокады с «ДНР и «ЛНР» – экономической и транспортной, чтобы можно было пустить поезда, автобусы и грузовики.

Гуманитарный блок подразумевает обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Кроме того, планируется поднять вопрос амнистии. «И не просто индивидуальной, а закрепленной законодательно, с запретом преследования людей в связи с конфликтом на Донбассе», – описал настрой российской стороны собеседник издания.

Он в связи с этим напомнил, что закон «О недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» был принят в Украине осенью 2014 года. Но не вступил в силу, поскольку не был подписан тогдашним украинским президентом Петром Порошенко.

Наконец, отметил собеседник издания, обсудить предстоит «модальность проведения выборов» в ОРДЛО. Этот вопрос он назвал весьма сложным из-за множества спорных моментов. «Украина хочет допуска в ОРДЛО всех существующих в стране политических партий, а заодно и СМИ. В ДНР и ЛНР этому противятся. Еще один спорный вопрос – кто будет главным ответственным по выборам: ЦИК Украины или местные избиркомы», – пояснил источник издания.

Наконец, по его словам, нужно решить, кого именно там предстоит избирать: «Сельсоветы и исполнительная власть на местах – это одно. Но в Украине главы областных администраций назначаются президентом, а в «ДНР» и «ЛНР» хотят сами избирать своих руководителей.

Проект итогового документа, который планируется принять на саммите, содержит призывы к сторонам работать на прогресс по всем перечисленным направлениям.

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