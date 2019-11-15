На Донетчине появятся пункты стерилизации животных (Видео)

В городах Донецкой области появятся современные стерилизационные пункты. Проект, разработанный зоозащитниками и экологами, поможет существенно уменьшить количество бездомных животных.

Так, в Славянске в приюте для животных зоозащитники борются за жизнь молодого алабая. Для лечения ему необходим уход и отдельное место на передержке. Временный дом собака делит с еще сотней животных. Недавно здесь установили 10 новых вольеров. В Славянске уже два года подряд выделяют средства, чтобы приостановить размножение бездомных животных.

«Это финансиование составляет 150 тыс. грн. Из общего бюджета у нас были выделены средства в 2019 году – это было 200 тыс. на стерилизацию 230 животных, там были и кошки. Затем 100 тыс. было выделено на приобретение 10 вольеров, и 30 тыс. на средства отлова», – пояснила главный специалист отдела экологии Славянского горсовета Ольга Кудрина.

Кроме отлова и содержания – стерилизация и вакцинация. Зоозащитники вместе с экологами разработали проекты по строительству стерилизационных пунктов для всех городов и сел Донецкой области. Активисты считают, это поможет значительно уменьшить количество хвостатых бездомных.

«Если несколько городов начнут это делать синхронно, вы увидите результат достаточно быстро на большой территории. Теперь необходимо эти пункты принять и наконец-то начать уже работать всем вместе для достижения результата, для снижения численности бездомных животных», – говорит президент благотворительного фонда «Друг» Наталья Титомир.

Стерилизационные пункты будут двух типов. Большие – площадью в 72 кв. м. Они будут стоить примерно миллион гривен. И поменьше – для сельской местности, стоимостью 800 тыс. грн. Пункты обещают строить мобильными и энергоэффективными.

«Стерилизационные центры будут изготовлены за счет средств охраны окружающей природной среды Донецкой области. То есть города и районы получают уже готовый комплекс. Его надо будет дооборудовать и эксплуатировать», – отметил директор департамента экологии Донецкой облгосадминистрации Сергей натрусом.

Громады, которые до конца недели подадут заявки на участие в проектах могут получить современные стерилизационные пункты в следующем году.

Источник: ТК «Донбасс»

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