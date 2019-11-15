Расследованием дела об убийстве Героя Украины Степана Чубенко занималась следователь-переселенка

В Краматорске (Донецкая обл.) в полиции служит Ирина Пераник – в прошлом экспертка-криминалистка, сегодня – следственная Краматорского отдела полиции. Специализируется на расследовании многоэпизодных преступлений, имеет семью и воспитывает сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

В 2009 году Ирина окончила Донецкий юридический институт. Сначала работала в Макеевке экспертом-криминалистом, кстати, на ее счету более 15 раскрытых преступлений. Но прошло 3 года и девушка решила связать свою жизнь с профессией следователя. Параллельно учась в Национальной академии внутренних дел Украины, Ирина расследовала уголовные дела.

Как и для многих, 2014 год в жизни Ирины стал переломным. Она должна была покинуть родную Макеевку (Донецкая обл.) и переехала в Краматорск, который уже был освобожден от незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«Отчаиваться в силу жизненных обстоятельств времени не было. Через несколько месяцев службы в Краматорском отделе полиции я начала расследовать дела в отношении нескольких лидеров незаконного вооруженного формирования "ДНР", которые находились в Краматорске и Горловке. Мне удалось собрать необходимую доказательную базу относительно совершения ими особо тяжких преступлений (убийство, пытки) и объявить подозреваемых в международный розыск», – говорит следователь.

Но самым главным своим делом считает расследование убийства Героя Украины Степана Чубенко. «Трудно было не только в процессуальном плане, ведь и территория совершения преступления временно не подконтрольна Украины, а тяжело морально общаться с родственниками погибшего парня. Хочешь ты или нет, но частично переживаешь вместе с ними их горе», – поделилась Ирина.

Но несмотря на трудности, Ирина направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, совершивших убийство Героя Украины Степана Чубенко. На сегодняшний день они объявлены в международный розыск

Сейчас Ира специализируется на расследовании многоэпизодических преступлениях. С начала года следователь закончила расследование по 24 уголовным производствам из 204 эпизодов. Именно Ирина направила в суд обвинительный акт по 104 эпизодам хулиганских действий в отношении краматорчанина, который звонил на линию «103» и рассказывал свои откровенные фантазии. Из-за этого человека множество людей, нуждающихся в скорой медицинской помощи, не смогли получить ее вовремя. «Я стараюсь всегда мыслить позитивно, меня не пугают трудности. Откровенно говоря, иначе в полиции и не сможешь работать. Только внимательность, настойчивость и неравнодушие к работе и людям сделают из молодого специалиста профессионала», – отметила следователь Краматорского отдела полиции Ирина Пераник.

Напомним, летом 2014 года в Донецке за ношение сине-желтой ленточки представители «ДНР» задержали 16-летнего школьника Степана Чубенко. Юношу жестоко пытали, а потом расстреляли. По данным из протокола допроса Москалева по кличке Жора, непосредственно участвовавшего в расстреле парня, бывший командир незаконного вооруженного формирования «Керчь» Вадим Погодин подозревал Чубенко в участии в «Правом секторе» и причастии к событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Один из свидетелей по делу об убийстве 16-летнего подростка из Краматорска в 2014 году добровольно решил помочь следствию. Он наблюдал казнь Степана Чубенко в Горбачево-Михайловке (Донецкая обл.) от начала до конца. Парня жестоко пытали, били, а затем застрелили пятью выстрелами.

Командир «ополчения ДНР» Вадим Погодин был задержан 20 июня 2017 года в крымской Ялте по запросу Интерпола. Решением суда он был задержан на 40 суток. Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру России с просьбой об экстрадиции Погодина. Позднее появилась информация, что российские силовики выпустили Погодина из Симферопольского СИЗО.

Также сообщалось, что убийцам Чубенко был вынесен заочный приговор – пожизненное заключение.

В Краматорске (Донецкая обл.) в ОШ №12, где учился Степан, открыли мемориальную доску. Степан Чубенко посмертно награжден орденом «За мужество».

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