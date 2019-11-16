Сводка из зоны ООС за 15 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 15 ноября: Версии сторон конфликта

16.11.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 6 обстрелов:

  • у Черненко – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Зайцево – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
  • вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 7 обстрелов:

  • дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
  • два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

В «ДНР» заявили об 11 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Доломитное, Александровка, Ясное, Петровское, Новая Марьевка, Верхнешироковское (до переименования Октябрь), Ужовка (до переименования Ленинское), Саханка. Применялось следующее вооружение: минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие – 3 раза.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.

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