Сводка из зоны ООС за 15 ноября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 6 обстрелов:
- у Черненко – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды у Зайцево – из стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Лебединского и Березового – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 7 обстрелов:
- дважды неподалеку Майорска – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
- два раза неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов.
С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
В «ДНР» заявили об 11 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Доломитное, Александровка, Ясное, Петровское, Новая Марьевка, Верхнешироковское (до переименования Октябрь), Ужовка (до переименования Ленинское), Саханка. Применялось следующее вооружение: минометы 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, АГС, БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие – 3 раза.
В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщается.
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