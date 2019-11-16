В селе под Авдеевкой нашли «подпольную» заправку (Фото)

Оперативники Государственной фискальной службы Украины в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в поселке Авдеевка Донецкой области, зафиксировали факты реализации местным жителем бензина марки А-92 и дизельного топлива. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что реализация осуществлялась с обустроенного для этой цели складского помещения без разрешения на размещение объекта повышенной опасности, без лицензии на этот вид деятельности, а также без документов происхождения топлива.

Оперативными сотрудниками ГФС описано 20 тыс. литров горючего, резервуары и раздаточные колонки. Общая стоимость имущества составляет более 1,6 млн.грн.

По факту выявленного правонарушения составлен административный протокол, предусматривающей ответственность по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности». Ответственность по этой статье КоАП предусматривает наложение штрафа в размере до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов правонарушения.

Материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.

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