Ситуация в пунктах пропуска утром 16 ноября: В очереди 270 авто

Сегодня утром, 16 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 ноября линию разграничения через КПВВ последовало почти 45 000 человек и более 5,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9880 человек и 1150 транспортных средств;

«Марьинка» – 9500 человек и 1480 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9410 человек и 1720 транспортных средств;

«Гнутово» – 4220 человек и 950 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11850 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/60;

«Марьинка» – 0/80;

«Новотроицкое» – 20/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Екатерина: «8:45. в сторону Украины 80 льготы, 120 основная»;

Mr: «9:07. Пеших до***на, и эти твари не пропускают, народ мерзнет и ругается, а толку ноль».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

NK: «8:33. Каргил в Курахово на спуске, льготы машин 40».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Den: «6:38. Еленовка на выезд 110 основной, льготы ~40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Man: «6:30. Октябрь в Украину – в камышах.

Василий: «7:03. Встал в Куликово под пост (в строну Украины) в 07:45 (мск). Основная очередь – 10 машин за магазином. Льготная – на спуске (немного выше камышей). На 08:00 сделали по основной протяжку на 10 машин, встал под магазином».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!