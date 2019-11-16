В Донецке канализационные воды залили склад с зерном

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошла авария на канализационной насосной станции. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает «МЧС ДНР».

«Донецк, Буденновский р-н, пос. Тепличный – авария на напорном канализационном коллекторе «Райуправленческий» Ø1400 мм канализационной насосной станции, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод на территорию агропромышленной фирмы ООО «Агрофирма Тепличный». В зоне подтопления оказалось складское помещение с зерном и один приусадебный участок по ул. Садовая, д. 41», – говорится в сообщении.

Напорный коллектор был перекрыт, произведен аварийный сброс в приемную чашу, ремонтные работы запланированы на сегодня.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!