Елисеев о поездках Волкера на Донбасс: Россияне боялись этих визитов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая уходит в отставку с поста главы европейской дипломатии, за время своей каденции ни разу не была на Донбассе, в то время как спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер был очень частым гостем в зоне операции Объединенных сил. Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев рассказал в интервью сайту «Сегодня».

«С Куртом Волкером мы говорили, что, возможно, стоит его офис в Авдеевке учредить, чтобы россияне, наконец, придерживались режима прекращения огня. Но это факт, россияне действительно следили за ним и очень боялись этих визитов. Они очень боялись, что вскроется, что это российские войска и силы», – рассказал украинский дипломат.

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