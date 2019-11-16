НВФ устроили вооруженную провокацию у Петровского, – штаб ООС (Схема)

В районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, незаконные вооруженные формирования двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от участка разведения. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вчера днем ​​противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению из Викторовки по позициям ООС в районе Новогнатовки.

Сегодня утром в течение получаса НВФ стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку от Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского.

«Враг, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: