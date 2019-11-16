На Донетчине военные нашли схрон с гранатометами в подвале жилого дома (Фото)

Во время выполнения боевого задания в составе мобильной группы в Донецкой области военнослужащие группировки Национальной гвардии в ОТУ «Восток», совместно с сотрудниками СБУ обнаружили схрон. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык.

По данному факту Волновахским отделом полиции внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, а именно – покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека.

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