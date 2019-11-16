Детективная история с лавочкой у Станицы Луганской: Сдуло ветром (Видео)

У моста на КПВВ в Станице Луганской лавку не крали. Ее сдуло ветром с неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Гомон.

«Лавочку с козырьком представители т.н." ЛНР "установили на оккупированной территории, но забыли закрепить. Вот ее и сдуло ветром на подконтрольную нам территорию. История забавная, в любом случае, согласен. Но лично мне кажется, заголовками типа "жители" ЛНР "украли" мы точно не способствуем возвращению наших территорий», – отметил он.

В комментарии к посту пользователи не верят в такое развитие событий и указывают на несоответствия.

Вячеслав: «У них там торнадо был? Вы себе представляете ветер, который поднимет лавочку, которую едва несли 4 мужика? Поднимет, и целую поставит...»;

Александр: «Во-первых, четверо мужчин несут скамейку. Она нелегкая – это видно по тому, как они отставляют руки, когда переносят (кто носил хоть раз, тот знает). Ее "сдуло ветром" через реку??? Это даже не смешно. Во-вторых, если бы ее каким-то непостижимым способом и сдуло бы, то чего пластиковый козырек целый? Сдуло через всю реку так, аккуратно поставил на противоположном берегу?»;

Алекс: «Удивительно не то, что ветер в 20-25 м/с может перенести лавку с навесом больше 78 метров не уронив в воду. Смак события в маршруте переноски».

При этом некоторые пользователи подтверждают, что такие лавки стоят на той стороне. «Эти самые скамейки на части моста, контролирующейся орками. Фотография не моя, а одиозного депутата госдуркы педерации, который присутствовал в Золотом при разведении войск», – написала Камилла, опубликовав фото.

Кроме того в комментарии Валентин утверждает, что так или иначе, но лавки все равно краденные. «Эта лавочка "родом" из подконтрольного Украине города Счастье. Затем перекочевала в Станицу Луганскую. На ней часто пребывал Красный крест. Как она могла очутиться в таком случае на оккупированной территории? Кто им ее в таком случае отдал? Так вот. Дело даже не в лавочке, а в том что сепары свободно шастают по нашей территории. Мост фактически под их контролем. А по самой Станице местные часто замечают бывших боевиков, но уже в гражданской одежде. Вот в чем беда. А ОГА надо просто в этой ситуации прикрыть свою за***цу. При чем офф-рекордс. "Чтоб никто не догадался" (с)», – написал он.

Как сообщалось ранее, неизвестные, пришедшие со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области украли лавочку с навесом, установленную на восстанавливаемом мосту у Станицы Луганской.

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