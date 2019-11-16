Украинские ВВС получили модернизированный истребитель МиГ-29

Украинские Военно-воздушные силы получили второй за неделю модернизированный истребитель МиГ-29, который прошел модернизацию на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе. Об этом сообщает АрмияInform.

Теперь в самолете новая электроника, новая авионика и капитально отремонтированы двигатели, в теории это позволит значительно увеличить срок его службы в строю.

Самолет проверили летчики и инженеры авиабригады, в которой он будет стоять на вооружении.

МиГ-29 - истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.

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