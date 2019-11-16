Бюджет 2020: Помощь одиноким матерям увеличат

В госбюджете Украины на 2020 год заложено увеличение помощи на возмещение услуг муниципальной няни и одиноким матерям, сообщает «Соцпортал».

В следующем году 63,4 тыс. семей, имеющих детей до трех лет, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты за услуги няни в размере 1 779 грн.

Ранее размер такой помощи составлял 1 626 грн.

На детей, над которыми установлена опека или попечительство, выплаты также вырастут:

в декабре 2019 года – с 3 558 до 3 842 грн;

в декабре 2020-го – с 4 436 до 4 790.

Одиноким матерям с декабря 2019 года также будут платить больше:

на детей до 6 лет – с 1 779 грн до 1 921 грн;

с 6 до 18 лет – с 2 218 грн до 2 395 грн;

в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся – с 2 102 грн до 2 270 грн.

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