Беспилотник ОБСЕ обнаружил новые позиции НВФ на участке разведения сил и средств в районе Петровского

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в отчете Миссии.

По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились члены НВФ, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3.

«11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края», – говорится в сообщении.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции НВФ (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

Как сообщалось ранее, НВФ обстреливают фланги участка разведения у Петровского.

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