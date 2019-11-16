Геращенко рассказала о тревожном сигнале

Исчезновение из переговоров темы открытия КПВВ «Золотое» является тревожным сигналом. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает ГолосUA.

«В Минских договоренностях нет ни единого слова о разведении сил. Там речь идет о разведении тяжелой техники. И действительно, в Минске были договоренности о такой имплементации для открытия КПВВ "Золотое", для строительства моста в Станице Луганской, развели эти войска», – заявила депутат.

По словам Геращенко, с того периода прошло три года и противник значительно закрепился на местах своей дислокации.

«Из повестки дня вообще исчезла тема открытия КПВВ "Золотое". Это меня очень тревожит», – отметила она.

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