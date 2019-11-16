Геращенко рассказала о тревожном сигнале

Геращенко рассказала о тревожном сигнале

16.11.19 15:15dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Исчезновение из переговоров темы открытия КПВВ «Золотое» является тревожным сигналом. Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает ГолосUA.

«В Минских договоренностях нет ни единого слова о разведении сил. Там речь идет о разведении тяжелой техники. И действительно, в Минске были договоренности о такой имплементации для открытия КПВВ "Золотое", для строительства моста в Станице Луганской, развели эти войска», – заявила депутат.

По словам Геращенко, с того периода прошло три года и противник значительно закрепился на местах своей дислокации.

«Из повестки дня вообще исчезла тема открытия КПВВ "Золотое". Это меня очень тревожит», – отметила она.

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