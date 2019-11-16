До 10 лет с конфискацией имущества: На Донетчине будут судить группу фальшивомонетчиков

В Донецкой области три человека – гражданские супруги и их сообщник – изготавливали поддельные доллары США в большом количестве с целью сбыта. Преступление было задокументировано усилиями следователей полиции Донецкой области, оперативных подразделений Службы безопасности Украины во процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Во время досудебного расследования было установлено, что пара из Краматорска в возрасте 40 и 32 лет, организовала изготовление фальшивых денег на заказ.

«С целью конспирации купюры печатали в соседней области на съемных квартирах. Этим занимался 41-летний соучастник. Отличить подделки от настоящих денег было сложно. Фигуранты пытались, чтобы в каждой купюры были разные номера », – отметила старший следователь по ОВД следственного управления полиции Донетчины Яна Тимофеева.

Злоумышленники заказывали специальную бумагу, краску, изготавливали доллары с помощью дорогостоящего оборудования. В частности принтер стоил 30000 гривен. При оформлении образцов сообщники использовали талант жены хорошо рисовать.

Фальшивый кэш члены группы сбывали ограниченному кругу клиентов. Поддельные 100 долларов, например, продавали в среднем за 600-700 гривен.

Подозреваемые были задержаны после двух этапов оперативной закупки иностранной валюты на сумму около 20 000 гривен. У задержанных изъято все оборудование и флэш-носитель с изображениями долларовых купюр в разных ракурсах, с помощью которых они готовили макеты денег.

Всего на документирование деятельности фальшивомонетчиков ушло несколько месяцев. Следователи собрали неопровержимые доказательства их причастности к незаконному бизнесу.

Трем обвиняемым инкриминируют ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт фальшивых денег).

Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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