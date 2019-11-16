Гончарук обсудил с миссией МВФ новую трехлетнюю программу расширенного финансирования

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

«Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», – отметил Алексей Гончарук.

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Других подробностей не сообщается.

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