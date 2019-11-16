В Мариуполе распределили 28 земельных участков среди военнослужащих

В Мариуполе состоялось заседание Комиссии по определению потребностей в земельных участках участникам боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, обеспечение ее проведения и семьям, члены которых погибли в результате участия в АТО. В ходе мероприятия проходила жеребьевка (распределение) 28 земельных участков в Левобережном районе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Следует отметить, что решением Мариупольского городского совета была зарезервирована площадь 7,6158 га по ул. Пейзажной для выделения военнослужащим отрядов охраны Мариуполя для строительства индивидуальных жилых домов. Территория разделена на 64 земельных участка, из них 36 уже имеют проекты землеустройства.

По словам директора департамента по работе с активами Светланы Штенды, проводилось распределение 28 земельных участков. В жеребьевке приняли участие 19 военнослужащих. По его итогам городской совет разработает проекты по землеустройству, чтобы передать участки в собственность участников боевых действий.

Следует отметить, что в случае несогласия с расположением территории, военнослужащие имеют право написать отказ. Для этого необходимо обращаться в департамент по работе с активами.

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