В Киеве открылась фотовыставка о бойцах и их животных (Фото)

В Киеве в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины открылась уникальная фотовыставка «Фронтовые друзья». Автором ярких фото с передовой является священник Княжеского храма Святого Николая Православной церкви Украины (г. Львов) отец Андрей Дуда, сообщает АрмияInform.

Он – волонтер с первых дней боевых действий на Донбассе и военный капеллан. Чтобы оставить в памяти людей правду, взял в руки и фотоаппарат. Каждая фотография отца Андрея Дуды – это отдельная история бойца и его четвероногого любимца.

«Фронтовые фотографии – это рассказ о нашем времени, о воинах-защитниках, которые безмерно дорогие моему сердцу. На фото люди, которые не склонились перед агрессором, это – лучшие украинцы, которые стали символами нашего времени. Собаки и кошки, истощенные и обездоленные, попадали в военные подразделения, где их радушно принимали наши защитники, спасали от голодной смерти и делились самым необходимым. Четвероногие друзья отплатили большой благодарностью и стали весомой психологической поддержкой для воинов в условиях окопной войны, а часто и реальной боевой единицей военного подразделения. Четырехлапая пехота выполняет роль наблюдателей, врачей, саперов и самое важное – верных фронтовых друзей. На войне дружба между людьми и животными наиболее чувствительна и предана», – говорит Дуда.

Он поблагодарил всех присутствующих за поддержку и помощь в презентации выставки, украинским воинам пожелал победы на врагом, Украине – мира и процветания.

Выставка продлится в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве до 15 декабря 2019 года.

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