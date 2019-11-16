ДТП в Мариуполе: Двое патрульных попали в больницу (Видео)

Двое патрульных госпитализированы в результате ДТП с участием служебного автомобиля в Мариуполе 15 ноября. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.

ДТП произошло вчера около 19:25 в Центральном районе города. Экипаж патрульной полиции двигался по улице Октябрьской в сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan. Водитель Dacia не предоставил преимущество Toyota Prius, из-за чего произошло столкновение.

От удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. С травмами двух патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.

Также руководитель Патрульной полиции выложил у себя на страничке в социальной сети видео момента ДТП.

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