Москва опровергает соглашение о возвращении захваченных кораблей к саммиту, Украина отправила за ними буксиры

Министерство иностранных дел РФ опровергает соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита в Нормандском формате. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что МИД России не связывает передачу захваченных кораблей с проведением нормандского саммита. Дипломаты пояснили, что ранее было сделано предложение о возвращении кораблей под «гарантии их сохранности» как «вещественных доказательств».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», – заявили в МИД России.

При этом одесское издание «Думская» сообщает, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль «Сапфир» за захваченными Россией в Керченском проливе судами.

По информации издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» сегодня ночью вернут украинской стороне. Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Также сообщается, что российская сторона тянет захваченные корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы. Ожидается, что передача пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о «принципиальном решении» вернуть корабли Украине.

Ранее сообщалось, что Украина готова забрать свои военные корабли, захваченные РФ в Керченском проливе.

Напомним, месяц назад глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал, что захваченные у Керченского пролива корабли Россия вернет в ближайшее время.

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