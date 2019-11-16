Путин накинет Донбасс на Украину как ошейник, за который потом будет дергать, – Сенцов

Российский президент Владимир Путин хочет использовать неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса как ошейник, за который потом будет дергать. Такое мнение украинский режиссер и бывший российский политзаключенный Олег Сенцов, высказал в интервью BBC Украина.

По его словам, Путин хочет накинуть временно неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса на Украину «как ошейник, и дергать за него, чтобы сделать из Украины такую себе домашнюю, послушную собаку».

«Но так не получится. Наша страна – не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы – свободный народ и сами будем решаем свою судьбу»,

– подчеркнул Сенцов.

Режиссер считает, что возвращение Донбасса на условиях Путина – путь в никуда, потому что будет «контроль территории без контроля Украины над границей». Вместе с тем он отмечает, что «переговоры – это лучше, чем война».

«Успех интеграции Донбасса при власти Путина – это невозможная вещь. Так не будет»,

– заявил Сенцов.

При это он сказал, что не знает, как поступить в такой ситуации. «Я не знаю, что делать, от меня не зависит принятие решений. Есть руководство, которое делает. В таком вопросе давать советы, не владея всей информацией, очень трудно», – пояснил он.

«Переговоры – это хорошо, прекращение огня – это очень хорошо. Сдавать интересы Украины – это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина – это плохо, этого делать нельзя»,

– подытожил Олег Сенцов.

Как сообщалось ранее, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». В свою очередь Россия требует, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса и начала прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями«ДНР» и «ЛНР». Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить прямые переговоры с представителями «Л-ДНР».

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