Полицейские провели комплексную отработку Никольского района (Фото)

Полицейские Донецкой области провели комплексную отработку Никольского района. Результатами оперативных мероприятий стали прекращение двух незаконных вырубок леса, разоблачение нелегальных пунктов металлолома, а на дорогах – выявлены нарушители безопасного вождения. В отработке были задействованы сотрудники областного главка полиции, полицейские из состава ООС и военнослужащие Нацгвардии Украины. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«С целью выявления и пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, недопущения поставки оружия и боеприпасов на территории Никольского района полицейские Донетчины провели комплексную отработку», – говорится в сообщении.

Так, во время патрулирования в Янисольском лесничестве и в местной лесополосе правоохранители разоблачили две незаконные вырубки деревьев. «Черные» лесорубы уже успели загрузить часть дров в грузовики. Вещественные доказательства изъяты, начато расследование.

Кроме того, на территории района прекращена незаконная деятельность трех приемных пунктов металлолома, в одном из которых находились свежеспиленные деревья и бензопилы. Сейчас следователи устанавливают владельца помещения и древесины.

Во время проведения санкционированного обыска у 48-летнего жителя полицейские изъяли около 70 патронов. Также сотрудники полиции изъяли 4 гладкоствольных ружья и одно нарезное оружие.

В ходе отработки полицейские установили местонахождение разыскиваемых граждан. Один из них скрывался от правоохранителей за совершение кражи.

В отношении нарушителей правил дорожного движения составлены административные протоколы.

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