Пес-переселенец из Донбасса получил собственную почтовую марку (Фото)

В честь пуделя-переселенца Вальса из Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) выпущена почтовая марка. Об этом сегодня сообщает общественная организация Донбасс SOS.

Собака родилась в Крыму, а потом владельцы привезли ее в Луганскую область. Историю пуделя и его переселения в Киев после начала боевых действий на Донбассе на странице общественной организации в Facebook рассказала его владелица.

«Помните Вальса – героя истории про милого пса-переселенца из Луганской обл. г. Сорокино? Он получил личную настоящую почтовую марку! Она самая настоящая, можно слать письма друзьям по всей Украине», – говорится в сообщении.

Также общественники призывают владельцев животных-переселенцев делиться своими историями. «Дорогие друзья, если у вас есть любимец, историей которого вы можете с нами поделиться – присылайте ее на нашу почту info@donbasssos.org. И обязательно прикрепите несколько фотографий героя», – говорится в сообщении.

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