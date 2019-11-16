В ГСЧС рассказали, как разминируют участок разведения у Петровского (Фото)

Пиротехники Главного управления по чрезвычайным ситуациям Украины продолжают работы с разминирования в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района. Об этом сегодня. 16 ноября, сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что сегодня обследована территория площадью 4,2 га, изъято и уничтожено установленным способом 12 единиц взрывоопасных предметов.

Общие показатели, с начала работ составляют 9,57 гектара и 49 ВОП соответственно.

Как сообщалось ранее, разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) должно завершиться до 20 ноября.

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