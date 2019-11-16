У Станицы Луганской продолжают красить пролетную часть моста

Сегодня, 16 ноября, продолжалась покраска металлических конструкций пролетного части моста у Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Отмечается, что также проводятся работы по формированию насыпи около 9-й опоры.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Также сообщалось, что председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай заявил, что через реконструированный мост на КПВВ «Станица Луганская» сможет проезжать только коммунальный транспорт.

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