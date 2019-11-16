Режим «Желтый»: Через КПВВ не пропустили 39 человек

За неделю через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 21806 человек и 2541 транспортное средство. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 23068 человек и 2761 транспортное средство. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что в пропуске через линию разграничения по разным причинам было отказано 39 лицам.

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работают в режиме «Желтый», который введен 28 октября 2019 года.

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