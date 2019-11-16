Малый бизнес в Украине сможет получить финансовую поддержку по программе ЕБРР

Представители малого бизнеса в Украине смогут воспользоваться новыми финансовыми возможностями в размере до 120 миллионов евро в рамках программы, которую организовали ЕС, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и его банки-партнеры. Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине, передает «Укринформ».

«Новые средства в местной валюте обеспечат эквивалент размером почти в 70 миллионов евро в рамках инициативы EU4Business. Средства будут предоставлять местном малому бизнесу для осуществления инвестиций и оборотного капитала. Малые и средние предприятия двигают вперед местную экономику и обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране. Кредиты в местной валюте защитят их от нестабильности обменного курса», – говорится в сообщении.

Как отмечается, цель инициативы EU4Business – улучшить доступ малых и средних предприятий Украины к финансам и бизнес-знаниям с помощью консультационных услуг, финансирования и обучения. Также инициатива помогает бизнесу создавать рабочие места, предоставляя ему новые навыки и поддерживая его амбиции по экспорту своей продукции на крупнейший соседний рынок, а именно единый рынок ЕС, который насчитывает более 500 миллионов потребителей.

В Представительстве ЕС также сообщили, что три местных банка уже стали участниками программы. Ожидается, что в будущем к ней присоединится еще большее количество местных финансовых институтов.

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