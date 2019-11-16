Минкультуры определило кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, передает УНИАН.

В Министерстве информационной политики, МКМС предлагают на эту должность заведующего кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы». В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И.Мечникова.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившем в силу 16 июля 2019 года. Согласно закону, уполномоченный подает Кабмину предложения по обеспечению эффективной реализации государственной политики, направленной на защиту государственного языка, всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сферах общественной жизни, содействие удовлетворению языковых потребностей украинцев, проживающих за пределами Украины. Также языковой омбудсмен обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке, государственных целевых программ обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного, рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти, учреждений и организаций и физических лиц по соблюдению требований законодательства о государственном языке. Кроме того, уполномоченный направляет в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, министерств и других центральных и местных органов власти представление о проведении служебных расследований, а также привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке.

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