В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

Сегодня, 16 ноября, в штабе операции Объединенных сил рассказали о ситуации в районах участков разведения сил и средств.

Сообщается, что в районе Богдановки и Петровского Донецкой области, на участке разведения №3, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины обследовано 4,2 гектара территории и изъято 12 взрывоопасных предметов.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходили завершающие работы по формированию откоса в районе девятой опоры моста. Продолжается покраска металлоконструкции моста.

В настоящее время продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. В частности, сегодня были разобраны 1 блиндаж, обследовано 0,05 гектаров потенциально опасной территории и изъято 2 взрывоопасных предмета.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!