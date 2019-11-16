«Домашняя опека»: В четырех поселках Донецкой области волонтеры будут ухаживать за одинокими людьми.

В Донецкой области волонтеры «Каритас Мариуполь» будут оказывать поддержку одиноким людям из уязвимых групп населения в рамках социальной услуги «Домашняя опека», сообщает благотворительная организация «Каритас Украина»

Проект будет действовать в четырех населенных пунктах Донецкой области – в Павлополе, Каменке, Андреевке и Мирном.

В этих поселках будут работать 24 социальных работника, которые будут поддерживать 144 человек, нуждающихся в помощи.

«Наши работники-опекуны сейчас уже завершили теоретическое обучение и приступили к практической части работы, которая будет продолжаться 10 месяцев», -–говорится в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется при поддержке «Словацкого агентства по международному сотрудничеству для развития» и организации «Человек в беде».

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