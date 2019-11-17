Сводка из зоны ООС за 16 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 16 ноября: Версии сторон конфликта

17.11.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность снайперов. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 7 обстрелов:

  • у Старогнатовки – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды у Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку от Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Павлополя – из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Майорска – из СПГ, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды у Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Новолуганского и Попасной – из РПГ и стрелкового оружия.
  • вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Крымского – из минометов калибров 82 и 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.

В «ДНР» сообщили об 11 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7), Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк (терминал ДАП), Петровское. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие, крупнокалиберное стрелковое оружие, работал снайпер.

В результате обстрела в Горловке было зафиксировано повреждение хозпостройки по адресу ул. Конева, 49.

В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Красный Лиман. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.

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