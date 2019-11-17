Сводка из зоны ООС за 16 ноября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность снайперов. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ совершили 7 обстрелов:
- у Старогнатовки – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды у Невельского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов;
- у Павлополя – из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 8 вражеских обстрелов:
- неподалеку Майорска – из СПГ, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды у Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганского и Попасной – из РПГ и стрелкового оружия.
- вблизи Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Крымского – из минометов калибров 82 и 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала этих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
В «ДНР» сообщили об 11 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7), Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк (терминал ДАП), Петровское. Применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм, РПГ/СПГ, стрелковое оружие, крупнокалиберное стрелковое оружие, работал снайпер.
В результате обстрела в Горловке было зафиксировано повреждение хозпостройки по адресу ул. Конева, 49.
В «ЛНР» заявили об одном нарушении режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Красный Лиман. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.
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