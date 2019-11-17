Изъята пуля: В ОБСЕ рассказали о ранении жителя Донецкая

Мужчина из неподконтрольного украинскому правительству Донецка получил ранение в результате огня из стрелкового оружия. Об это говорится в отчете Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ.

«Миссия уточняла сообщения о мужчине, который 13 ноября был ранен в микрорайоне Трудовские Петровского района н. п. Донецк (неподконтрольный правительству)», – говорится в сообщении

Так, 14 ноября медицинский персонал больницы №14 в Донецке сообщил наблюдателям, что во второй половине 13 ноября к ним поступил мужчина (в возрасте от 50 до 59 лет) с ранением бедра рядом с артерией в результате ведения огня из стрелкового оружия.

Они добавили, что мужчину перевели в областную больницу Донецка для дальнейшего лечения.

15 ноября в упомянутой больнице Донецка наблюдатели видели 54-летнего мужчину с четырьмя бинтовыми повязками (по две на каждом бедре). Он сообщил, что получил ранения в результате стрельбы, когда во второй половине дня 13 ноября, он шел в микрорайоне Трудовские.

Один из медицинских работников сообщил наблюдателям, что из бедра мужчины была изъята пуля.

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