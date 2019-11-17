Не кошмарят, но журят: Ситуация в пунктах пропуска утром 17 ноября

Сегодня утром, 17 ноября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По данным очевидцев ситуация на пунктах пропуска на линии разграничения следующая:

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «8:47. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:40 (мск) на пункте пропуска 190 автомобилей, 37 автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди»;

Оксана: «8:59. 9:15 (мск) из Горловки полная сетка, в Горловку 20 человек, на нуле пусто. Майорский пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Iggy:»3:44. Каргил. 4:40 (мск). Общей – 29. Льгота – 10. Продолжают прибывать. На Южном тормозят любителей нарушать комендантский час. Не кошмарят, но журят»;

Владислав: «4:36. Каргил. 5:34 (мск) спуск с моста уже забит»;

Коля: «7:04. Каргил: общая 180, льгота 120»;

Iggy : «8:04. Каргил. Общая заходит на спуск с моста. Льготная почти до моста. Движение среднее. За 2 часа из 30 стал 18-м».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «7:13. Еленовка. Льготы нет (проверяют), общая до 2 туалета»;

Сергей: «7:41. На нуле Украины тоже пробка. Машин 30»;

Ольга: «8:56. На Еленовку приехали в 7:10 (мск). Остановились почти возле остановки, машин около 200 было. На 8:40 (мск) протянули до первого туалета. Сзади очередь такая же. Движение есть».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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