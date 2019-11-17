Более полумиллиона: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 14 ноября официально зарегистрировано 501 тыс. 118 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 14.11.2019 на территории Донецкой области учтено 424 939 семей и 501 118 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 110 918;
- дети – 62 592;
- лица с инвалидностью – 17 509;
- пенсионеры – 310 099.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 894 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 885;
- Краматорск – 48 358;
- Славянск – 40 036;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 623;
- Константиновка – 23 449;
- Марьинский район – 20 707;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 384;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 322;
- Селидово – 16 298.
Напомним, в Украине по состоянию 11 ноября учтены 1 млн 419 тыс. 285 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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