Более полумиллиона: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 14 ноября официально зарегистрировано 501 тыс. 118 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 14.11.2019 на территории Донецкой области учтено 424 939 семей и 501 118 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 110 918;

дети – 62 592;

лица с инвалидностью – 17 509;

пенсионеры – 310 099.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 894 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 52 885;

Краматорск – 48 358;

Славянск – 40 036;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 623;

Константиновка – 23 449;

Марьинский район – 20 707;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 384;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 322;

Селидово – 16 298.

Напомним, в Украине по состоянию 11 ноября учтены 1 млн 419 тыс. 285 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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