Война на Донбассе: В ОБСЕ назвали число раненых и убитых мирных жителей

На Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 143 жертвы вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Миссия подтвердила информацию о 6 жертвах среди гражданского населения, из которых 5 зафиксированы до отчетного периода (с 28 октября по 10 ноября, – ред.), включая супружескую пару из Курахово, которая погибла 5 октября в результате взрыва гранаты в их квартире. Один мужчина получил осколочные ранения в результате обстрела 1 ноября недалеко от Спартака. С начала 2019 года СММ подтвердила информацию о 143 жертвах среди гражданского населения (18 убитых и 125 раненых)», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 28 октября по 10 ноября СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, почти две трети из которых произошли в течение второй недели. «Таким образом, количество нарушений по сравнению с предыдущим двухнедельным отчетным периодом уменьшилось на 34%», – уточняется в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц погибли в результате вооруженного конфликта на Донбассе за весь его период с 2014 года. Всего с начала 2019 года в Миссии ООН зафиксировали 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых. Общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 октября 2019 года достигает 41-44 тыс. человек.

Напомним, по данным Датского Совета по делам беженцев (ДСБ), на Донбассе в октябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 2 человека, 17 – получили ранения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: