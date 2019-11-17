За 2 минуты и 10 секунд: Волонтер показал, как работают электромобили на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

В Станице Луганской (Луганская обл.) электромобили, которые ежедневно перевозят людей от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) до разрушенного моста и в обратном направлении, перевезли уже более 42 тыс. человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Так, волонтер с рабочим визитом посетил КПВВ «Станица Луганская». «5 минут в ожидании на остановке и приехал электрокар, который функционирует здесь при поддержке нашей гуманитарной миссии. К мосту ехал на электрокаре 2 минуты 10 секунд. Слышал много "спасибо" в адрес водителя и Миссии за транспорт, ежедневно курсирующий здесь на дистанции 800 метров между украинским пунктом пропуска и временным пешеходным мостом через реку Северский Донец с неподконтрольной территории Луганщины», – написал Каплин.

Он напомнил, что первый электрокар был запущен здесь 3 месяца назад, второй – месяц назад. «С начала своей работы на КПВВ электрокары перевезли уже более 42 тысяч человек – лиц с инвалидностью, маломобильных лиц, пожилых людей 75+, женщин с маленькими детьми и беременных женщин», – сообщил руководитель гуманитарной миссии.

Также он рассказал, что компанией «Укртрансмост» продолжается восстановление разрушенного пролета моста, он уже практически завершен. «Ширина восстановленного пролета составляет 3 метра», – отметил Евгений Каплин.

Как сообщалось ранее, 82% лиц, воспользовавшихся электрокарами, постоянно фактически проживают на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Наибольшее количество лиц – 61% путешествовали из-за вопросов, связанных с получением пенсионных выплат.

Напомним, в Станице Луганской электромобили, которые перевозят людей от КПВВ до разрушенного моста и в обратном направлении, преодолевают расстояние в 800 метров за менее 2 минут, что даже в зимних условиях гораздо быстрее, чем пешком или на тележке. Также на участке между разрушенным мостом и КПВВ работает комфортабельный автобус.

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