В управлении ПФУ Донетчины рассказали, кому и как пересчитают пенсию с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума, в том числе для лиц, утративших трудоспособность. Это будет третье в этом году повышение этого показателя. С декабря он составит 1 тыс. 638 грн. Об этом сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

Это предусмотрено Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 № 2629- VІІІ.

Так, по информации Рад, перерасчету подлежат:

минимальные пенсии;

минимальные размеры пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий;

повышение ветеранам войны;

повышение жертвам нацистских преследований;

минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

минимальный размер пенсии шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»;

доплаты к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа неработающим лицам (женщинам более 30 лет, мужчинам – 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 20 и 25 лет соответственно);

надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной в размерах, определенных приказом Минсоцполитики от 27.12.2017 № 2054;

надбавки донорам.

«После пересчета максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность, а именно 16 380 грн», – отметила Наталия Рад.

По ее словам, размеры повышения пенсий каждому пенсионеру с декабря 2019 года будут определяться в индивидуальном порядке и в зависимости от того, какая составляющая пенсионной выплаты подлежит перерасчету (доплата за сверхнормативный стаж, доплата до минимального размера пенсии, повышение или надбавки).

Рад уточнила, что перерасчет осуществляется по материалам пенсионного дела без обращения пенсионера в органы ПФУ.

Также она отметила, что пенсионерам, которые работают или занимаются предпринимательской деятельностью, перерасчет пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, производится после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности. При этом применяется показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом на дату увольнения или прекращения такой деятельности.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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