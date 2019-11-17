На обеспечение временным жильем переселенцев в Украине направлено более 13 млн

В Украине на обеспечение временным жильем переселенцев направлено более 13 млн грн. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство провело заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субвенций из государственного бюджета (70% от стоимости) на покупку жилья для переселенцев. «Общий объем субвенции в 2019 году составляет 34 млн грн (20,7 млн грн уже направлены на приобретение временного жилья для ВПЛ). Сумма нераспределенных средств на момент заседания комиссии составила 13,3 млн грн», – написал он.

Калинин сообщил, что от органов местного самоуправления поступили 20 заявок на общую сумму 73 млн 175 тыс. грн. По результатам рассмотрения, одобрены 10 заявок на общую сумму 13 млн 280 тыс. грн. «Еще 10 заявок отклонены из-за несоответствия требованиям предоставления субвенции (несоблюдение размера софинансирования мероприятий из местного бюджета, непредоставления проектно-сметной документации, несоответствия опосредованной стоимости сооружения жилья, определенной на 2019 год приказом Минрегиона от 6 декабря 2018 № 335). Например, Одесский городской совет направил заявку на приобретение 4 квартир общей стоимостью более 6 млн грн. Стоимость 1 кв.м. составляет 25,5 тыс. грн. Такая цена не соответствует опосредованной стоимости сооружения жилья по Одесской области», – рассказал Калинин.

В целом, по данным советника министра, за счет средств субвенции планируется приобрести 28 квартир и 3 жилых дома (что позволит обеспечить временным жильем около 130 ВПЛ), а также оборудование и программное обеспечение для двух ЦПАУ.

Как сообщалось ранее, в Украине софинансирование для обеспечения временным жильем переселенцев и предоставления административных сервисов стали доступнее для местной власти. Напомним, 26 июня 2019 года Кабмин утвердил постановление МинВОТ, которое определяет порядок предоставления во временное пользование жилья для переселенцев и людей, потерявших дома из-за стихийных бедствий.

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