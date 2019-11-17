«Речные лобстеры»: Ветеран АТО выращивает австралийских раков и планирует открыть ферму (Фото)

В Житомире участник АТО Владимир Саванчук выращивает австралийских красноклешневых раков и планирует открыть ферму. Начать собственное дело Владимир решил после возвращения с фронта.

Лабораторию по выращиванию раков обустроил в арендованной комнате. Материал приобрел за рубежом. Две сотни мальков поселил в аквариум, который смастерил самостоятельно – испытывал систему в ванной комнате дома. До этого у него подобного опыта не было, все изучал по литературе, видео и тому подобное.

Его аквариумы – это закрытая рециркуляционная аквасистема. Здесь постоянно поддерживает температуру 27,5-28 градусов. С самого заселения раков Владимир ведет журнал, делает пометки и на стекле. В лаборатории проводит ежедневно по несколько часов. На все тратит собственные средства и не малые.

Поддержали проект побратимы из общественной организации «Атошник». «Участникам АТО, которыми занимается организация, удалось реализовать несколько грантовых проектов различных направлений. Кроме этого, многие заинтересовались именно проектом Владимира. Также организация подписала договор о сотрудничестве с Житомирским национальным агроэкологическим университетом, поэтому студенты смогут проходить практические занятия на базе лаборатории», – рассказал заместитель главы ОО «Атошник» Сергей Артемов.

До АТО Владимир занимался бизнесом. Сейчас считает перспективным выращивание таких раков в промышленных масштабах. В четырех аквариумах обитает около сотни взрослых особей и еще несколько мальков, которые разделены по возрасту и полу. За эти месяцы удалось вырастить взрослых раков, которые дали потомство. Часть даже передали в исследовательское учреждение в Киев, где изъявили желание заниматься научной деятельностью.

В компании с раками – рыбки и улитки. Как отмечает Владимир, – для красоты. Импровизированные домики для раков Владимир смастерил из подручных материалов. На дне аквариума – сухие листья дуба, которые любят раки. Листья Владимир заготовил заранее на приусадебном участке у дома и хранит в пакете.

Кормит раков раз в день – ближе к вечеру. Испытывал различные корма, но основное требование, чтобы были питательные, не загрязняли воду и аквариум. В конечном итоге в рационе австралийских раков Владимира – говяжьи сердца, креветки и панцири от них, рыба – салака и бычки. Берут именно замороженную морскую, потому что у пресноводной могут быть паразиты. От комбикормов отказались. Уборку в аквариумах проводят 2-3 раза в месяц. «Раки могут есть все, но вопрос, что после этого будет и на сколько это реально использовать в больших масштабах, когда речь идет не об аквариуме метр на метр, а полноценной ферме. Я стараюсь все отследить, проверить и испытать в лабораторных условиях. Для меня важно понять технологию выращивания, просчитать все нюансы. Хочу не только создать ферму, но и продавать технологию. Сейчас мы уже в поисках нового помещения под лабораторию», – поделился Владимир.

Взрослые раки могут достигать в весе до 200 или даже 500 г, длина до 40 см. При благоприятных условиях, правильном уходе и питании вырастают за полгода. Потомство могут давать до трех раз в год, при этом за раз рождается около тысячи мальков. Выращивать таких раков в Украине можно в два этапа: зимой – в искусственной среде, а летом выпускать в открытые водоемы, чтобы они там дозрели.

По словам Владимира, килограмм таких раков стоит не меньше 500-1000 грн. Их могут реализовывать в торговых точках, а также в учреждениях питания.

Владимир признается, что своих раков пока не пробовал. Зато в сети их уже называют «речными лобстерами» и пишут, что их мясо на втором месте после королевских креветок.

Источник: Перший житомирський інформаційний портал

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